Fred Bruno se pronuncia após levar tiro de raspão de deputado do PL: 'poderia ter sido pior'

O parlamentar Marcelo Aguiar (PL-SP) foi detido pela PM, mas liberado ainda na manhã desta segunda-fera (19)

Fred Bruno foi atingido por um tiro de raspão disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL-SP). (Foto: Reprodução/g1 )

O apresentador e jornalista Fred Bruno, atingido de raspão por um tiro disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL-SP), pronunciou-se nesta segunda-feira (19) sobre como se sentiu durante a confusão. O caso aconteceu na madrugada de hoje em uma casa noturna no Itaim Bibi, bairro da Zona Sul de São Paulo.

"Sim, eu estava presente [no ocorrido], embora não tivesse nada a ver com o ocorrido. Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar, começou a queimar. Eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas estou bem. Porém, é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali, comigo ou com qualquer outra pessoa", declarou em entrevista ao portal g1.

Após o episódio, Marcelo Aguiar foi detido pela Polícia Militar de São Paulo e liberado pouco antes das 6h. Testemunhas que estavam no local afirmam que o disparo aconteceu após o parlamentar, que apresentava sinais de embriaguez e se envolveu em uma discussão ao importunar frequentadores do bar, cair no chão.

Em vídeo divulgado pelo g1, Fred informou que voltará ao comando do Globo Esporte SP a partir desta terça-feira (20).