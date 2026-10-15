Segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro é preso pela PF

Márcio Canella foi preso no âmbito de operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 7,6 bilhões em 6 anos

Márcio Canella é preso pela PF nesta quinta-feira (Reprodução/Alerj)

Márcio Canella, segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, eleito pelo União Brasil, e ex-prefeito de Belford Roxo, foi preso nesta quinta-feira (15/10) na 8° fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal.

Essa fase tem como objetivo desarticular uma organização criminosa armada suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro. O grupo investigado conta com a participação de agentes públicos e articulação político-institucional.

A ação cumpre 6 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A Corregedoria da Polícia Civil acompanhou o cumprimento dos mandados contra os policiais civis investigados. Todos os 6 investigados, alvos de mandados de prisão, foram presos.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores, além da suspensão das atividades econômicas de 112 empresas ligadas à rede de lavagem de dinheiro. Desse total, 96 são postos de combustíveis utilizados para camuflar e legalizar os recursos de origem criminosa.

De acordo com as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado à Polícia Federal.

As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Mareas, do Supremo Tribunal Federal (STF), e são um desdobramento da 6° etapa da operação. Na ocasião, Canella e o delegado Marcus Amin, ex-secretário estadual da PF, também preso nesta manhã, haviam sido alvo de buscas.

O Correio tenta contato com a defesa de Márcio Canella, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

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