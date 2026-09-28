Aos 82 anos, Chico Buarque aciona a polícia após ser ameaçado de morte por médico

Notícia-crime foi apresentada pela defesa do cantor à Polícia Civil do Rio de Janeiro; comentário dizia "adoraria abreviar a vida deste desgraçado"

Chico Buarque (Leo Aversa)

O cantor e compositor Chico Buarque, de 82 anos, acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28) após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na área de comentários de um jornal de São Paulo. A mensagem postada no site do veículo dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”.

A notícia-crime foi apresentada pelos advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, que solicitam a abertura formal de inquérito para identificar e responsabilizar o autor da publicação por crime de informática e ameaça.

“Um indivíduo valeu-se de espaço público para comentários de um dos jornais de maior circulação do país para declarar que 'adoraria abreviar a vida' de um homem de 82 anos, em razão de suas posições políticas”, explicou João Vicente Tinoco.

O autor do comentário foi identificado como um médico inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG). O jornal paulista removeu a mensagem do ar após constatar que o texto violava os termos de uso e as regras de participação da plataforma.

A Delegacia de Crimes de Informática da Polícia Civil deve instaurar inquérito policial nos próximos dias para apurar a autoria e as circunstâncias do caso.