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Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 52 milhões; confira os números sorteados

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números; O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29)

Agência Brasil

Publicado: 27/09/2026 às 16:32

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Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48/© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48 (© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O prêmio da Mega-Sena acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.

As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

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