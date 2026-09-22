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Mega-Sena acumula e sorteia R$ 32 milhões nesta terça-feira; saiba como apostar

Apostas podem ser feitas até as 20h

Agência Brasil

Publicado: 22/09/2026 às 07:18

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Mega-Sena/MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (22) prêmio estimado em R$ 32 milhões. As seis dezenas do concurso 3.061 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Último concurso

No último concurso, foram sorteados os números 06 - 15 - 23 - 36 - 37 - 38 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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