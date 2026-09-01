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Loteria

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa

Agência Brasil

Publicado: 01/09/2026 às 07:29

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Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. /Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (1º) prêmio estimado em R$ 36 milhões. As seis dezenas do concurso 3.052 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Com informações da Agência Brasil

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caixa , Loteria da Caixa , Mega-Sena
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