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Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; confira os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas e prêmio principal, a ser sorteado na quinta (20), vai a R$ 170 milhões; 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber cerca de R$ 50 mil

Agência Brasil

Publicado: 19/08/2026 às 08:53

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Bilhete de loteria/Daniel Cymbalista/Estadão

Bilhete de loteria (Daniel Cymbalista/Estadão)

A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.046 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52

38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.460,11 cada
3.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.039,35 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Veja também:

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