Força Aérea localiza caixa-preta de helicóptero que caiu e vitimou Rick e mais quatro pessoas

Equipamento com gravação das comunicações e dos sons na cabine de comando foi localizado nesta quarta (23) (FAB/Divulgação)

A Força Aérea Brasileira (FAB) conseguiu recuperar, nesta quarta-feira (23), o gravador de voz da cabine do helicóptero onde estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas. O material coletado deverá auxiliar na investigação para estabelecer os fatores que contribuíram para o acidente.

Conhecido popularmente como "caixa-preta", o gravador Cockpit Voice Recorder (CVR) é responsável pelo registro das comunicações e dos sons na cabine de comando. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB, o material será enviado para análise em Brasília (DF).

A FAB indicou, por meio de nota, que "os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação (transcrição) dos dados serão iniciados pelos investigadores nos próximos dias" e que, nesta nova fase, "serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros elementos relacionados à ocorrência.

A duração prevista para a obtenção dos primeiros resultados não foi informada.

O cantor Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, um piloto e um copiloto que ainda não tiveram os nomes divulgados estavam em um helicóptero modelo Bell 430 indo em direção a São Joaquim, na Serra Catarinense, quando a aeronave perdeu o contato na segunda-feira (21). O acidente aconteceu na Serra do Corvo Branco, em Ubirici, Santa Catarina.