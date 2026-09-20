Ônibus que seguia para Aparecida cai em ribanceira e deixa ao menos 6 romeiros mortos

O veículo tinha 48 passageiros vindo de excursão das cidades mineiras de Lavras e de Rosário

O chamado para o Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 5h15 (Foto: Corpo de Bombeiros/SP)

Ao menos seis pessoas morreram após um ônibus cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O veículo seguia para Aparecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 5h15. Eram 48 passageiros vindo de excursão das cidades mineiras de Lavras e de Rosário.

As vítimas são: Duas pessoas de aproximadamente 65 anos;

Duas de aproximadamente 45 anos;

Um adolescente de 14 anos;

Uma pessoa sem idade informada que morreu no pronto-socorro.

27 feridos foram socorridos para a Santa Casa de Cruzeiro, 12 para a Santa Casa de Lorena e outras duas para a Santa Casa de Guaratinguetá.

Segundo a PM, o veículo seria fretado e partiu de Minas Gerais. O acidente ocorreu no km 232,6 da Rodovia Doutor Avelino Júnior, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que mede a concentração de álcool no organismo, e o resultado foi negativo.