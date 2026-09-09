Cesgranrio será a banca organizadora do concurso do IBGE

Fundação apresentou a melhor proposta na licitação para organizar processo seletivo do IBGE com 27.279 vagas temporárias. Edital é previsto para outubro

Para concorrer a uma das vagas será necessário ter ensino médio completo e atender às exigências que serão detalhadas no edital (Divulgação/IBGE)

A Fundação Cesgranrio foi a vencedora preliminar da licitação para organizar o próximo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seleção prevê 27.279 vagas temporárias, todas destinadas a candidatos com ensino médio completo.

A proposta da instituição foi considerada a melhor na etapa realizada na terça-feira (8). A contratação, porém, ainda não está concluída. O IBGE analisa a documentação apresentada e as planilhas de custos antes de confirmar oficialmente a empresa responsável pela organização do processo seletivo.

A expectativa é de que o edital seja publicado em outubro. De acordo com o cronograma previsto, os candidatos aprovados devem começar a ser convocados até março de 2027.

As vagas serão distribuídas por diferentes regiões do país e contemplarão cinco cargos de nível médio. As funções estão relacionadas às operações de levantamento do IBGE, incluindo atividades de coleta de informações, supervisão, administração, operação e suporte tecnológico.

Os salários previstos ficam entre R$ 2.128 e R$ 5.255,40, conforme o cargo. Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

Requisitos

Para participar da seleção, será necessário ter ensino médio completo e atender às exigências que serão detalhadas no edital. Entre as condições previstas estão ter pelo menos 18 anos na data da contratação e estar em situação regular com as obrigações eleitorais.

Para candidatos do sexo masculino, também será exigida a regularidade com as obrigações militares. Os selecionados deverão ainda apresentar aptidão física e mental compatível com as atividades do cargo.

Por se tratar de contratação temporária, os aprovados não terão vínculo efetivo com o IBGE. Eles serão chamados para atuar nas atividades relacionadas às operações censitárias do instituto durante o período estabelecido nos contratos.