Cebraspe será a banca de novo concurso da Câmara, indica Hugo Motta

Seleção terá mais de 150 vagas em 11 especialidades; edital está previsto para ser publicado ainda neste mês

A previsão é que o edital seja publicado ainda em setembro (Marina Ramos/Câmara dos Deputados))

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (8) que o Cebraspe será a responsável pelo próximo concurso público da Casa. Segundo Motta, a contratação da banca já foi encaminhada pela comissão responsável pelos concursos.

A previsão é que o edital seja publicado ainda em setembro. Este será o terceiro concurso realizado durante a atual gestão da Casa, segundo Motta em vídeo publicado no Instagram.

As oportunidades serão para:

Comunicação Social: Divulgação Institucional, Jornalismo e Relações Públicas;

Documentação e Informação Legislativa: Arquivista e Bibliotecário;

Engenheiro: Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica/Telecomunicações e Mecânica;

Museólogo;

Registro e Redação

Motta afirmou ainda que a Câmara pretende realizar as provas nos 27 estados. ”Nós temos o interesse sempre de fortalecer os quadros para que a Câmara possa cada vez mais prestar um melhor serviço ao nosso país”, disse no vídeo publicado.

Informações adicionais como salários e datas oficiais ainda não foram divulgadas.