Trabalhadores morrem após desabamento de estrutura pré-moldada no Mato Grosso do Sul

Quatro homens caíram de uma altura de 14 metros; dois deles sobreviveram

Acidente aconteceu na avenida Rachel de Queiroz, em Campo Grande (Google Maps)

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após o desabamento de uma estrutura metálica de pré-moldados, onde trabalhavam, nesta sexta-feira (4). O caso aconteceu em Campo Grande (MS).

Na ocasião, os trabalhadores teriam caído de uma altura aproximada de 14 metros. "Eles estavam realizando um trabalho na cobertura da construção no momento em que a estrutura veio a colapsar", informou o tenente Roberto Snyder, do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do G1, a obra em questão era de um supermercado localizado na avenida Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho. A empresa responsável pela construção é a HB Pré-Fabricados.

Dentre os sobreviventes, um fraturou o fêmur e outro sofreu escoriações pelo corpo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram conduzidos para a Santa Casa de Campo Grande e o estado de saúde é estável.

A idade das vítimas fatais não foi informada. Além do Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar foram acionadas e fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia estiveram no local após o acidente.

A 5ª Delegacia de Polícia investigará o caso. A previsão é de que o trabalho pericial seja concluído até o sábado (5).

A HB Pré-Fabricados lamentou o ocorrido e informou que "está dando assistência aos feridos e aos familiares dos mortos". A empresa afirmou não ter informações precisas, mas prometeu se pronunciar após "uma posição real".

Em nota, o Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) apontou que, após uma notícia de fato, apurou as circunstâncias e constatou na análise preliminar "a possível ocorrência de irregularidades relacionadas à proteção e à segurança dos trabalhadores". Um inquérito civil foi instaurado.