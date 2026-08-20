Forro de PVC desaba em escola estadual no bairro São José, no Recife

Não há registro de feridos, e Secretaria de Educação deve informar as providências adotadas no local

Parte de forro PVC cai em escola estadual no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Parte do forro de PVC do teto de uma escola estadual do Recife desabou nesta quinta-feira (20). O incidente ocorreu dentro da unidade de ensino e foi registrado em vídeo, que mostra os pedaços da estrutura espalhados pelo chão.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE) informou que "recolocou as quatro folhas de PVC que se desprenderam do teto devido aos fortes ventos registrados na localidade."

"O serviço foi realizado com o objetivo de garantir a segurança e a integridade de estudantes e profissionais da educação, além de prevenir novas ocorrências", diz a nota.

Ainda segundo a pasta, no momento do ocorrido, os estudantes estavam em sala de aula e ninguém ficou ferido.

Casos recentes

Em julho, parte da estrutura do teto da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, na Mustardinha, também no Recife, desabou durante uma atividade e deixou estudantes e um professor feridos.

Dois dias depois, parte do forro da biblioteca da Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no Espinheiro, cedeu e caiu próximo de estudantes que participavam de uma partida de xadrez. Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, a Secretaria de Educação de Pernambuco informou que a área atingida seria isolada e que uma vistoria técnica seria realizada para identificar as causas do problema e definir as medidas necessárias. A pasta também afirmou manter um cronograma permanente de manutenção preventiva nas unidades da rede estadual.



