Prédio desaba e quatro pessoas são resgatadas em São Bernardo do Campo

Segundo a Defesa Civil, até o momento não há informações sobre o que poderia ter causado o desabamento

Quatro pessoas ficaram feridas no desabamento (Foto: Viva ABC/Divulgação)

Quatro pessoas foram resgatadas sob os escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado (15).

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico. O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento.

Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face. O incidente provocou a interdição de duas faixas da Via Anchieta, que liga a capital ao litoral paulista.

Segundo a Defesa Civil, até o momento não há informações sobre o que poderia ter causado o desabamento. A operação mobilizou 13 viaturas do Corpo de Bombeiros, além de apoio do Samu.