Três pessoas são socorridas após muro desabar em Paulista, no Grande Recife

Desabamento aconteceu na Rua Belo Jardim, no bairro do Janga. Imagens mostram a situação após o desabamento da estrutura

Caso aconteceu por volta das 14h, segundo o SAMU (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Três pessoas foram socorridas após um muro desabar no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Rua Belo Jardim.

As vítimas são dois homens, de 50 e 29 anos, e uma mulher, de 28, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o acionamento para a ocorrência.

Os pacientes foram levados, respectivamente, para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Olinda, na Região Metropolitana do Recife; para o Hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro, na Zona Oeste da capital; e para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

Os estados de saúde de ambos os pacientes não foram informados pela equipe do SAMU.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o local da queda da estrutura. Além dos rapazes, um carro foi atingido pelo muro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) afirmou que enviou viaturas, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento. Das três vítimas encontradas no local, uma foi atendida pela corporação, mas todas foram socorridas pelo SAMU.