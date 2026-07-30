Caixa começa a depositar lucro do FGTS de 2025 nesta quinta-feira (30)

Em 2025, o Fundo registrou lucro de R$ 14,7 bilhões. Desse total, 89% serão distribuídos a cerca de 138,2 milhões de trabalhadores.

Aplicativo do FGTS (Joédson Alves/Agência Brasil)

A divisão do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começou a ser depositada nesta quinta-feira (30), informou a Caixa Econômica Federal. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Os depósitos serão realizados até esta sexta-feira (31), e os valores serão creditados gradualmente nas contas dos trabalhadores.

Em 2025, o FGTS registrou lucro de R$ 14,7 bilhões, dos quais 89% serão distribuídos aos trabalhadores. Terão direito ao crédito aqueles que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. Ao todo, cerca de 138,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras serão beneficiados pela distribuição.

O valor, no entanto, só poderá ser sacado nas situações previstas em lei. Entre elas estão: compra da casa própria, tratamento de doença grave, demissão sem justa causa e saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade. Quem não se enquadrar em nenhuma dessas condições terá o valor mantido na conta do FGTS, acumulando rendimentos até que possa realizar o saque.

Com a distribuição dos lucros, o rendimento do FGTS em 2025 será de 6,9%, percentual superior à inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2025 em 4,26%. A remuneração considera a correção das contas vinculadas, composta por 3% ao ano, pela Taxa Referencial (TR) e pela distribuição dos lucros.