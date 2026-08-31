Grupo EGB avança em Jogo Responsável

Influenciadores e afiliados passam a contar com Playbook inédito, com orientações práticas, capacitação e canal para revisão de conteúdos antes da publicação

O documento também orienta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Divulgação/Esportes Gaming Brasil)

Em uma iniciativa pioneira no mercado regulado de apostas no Brasil, o Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB), detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, lançou na última quarta-feira (26) o Playbook “Jogo Responsável: o seu guia de parceria ética”.

O material é o primeiro guia criado por uma operadora no país para orientar influenciadores e afiliados na produção de conteúdos publicitários, traduzindo normas de conformidade para as redes sociais.

A ação parte do princípio de que a responsabilidade publicitária abrange toda a cadeia de comunicação — de equipes de Marketing e agências a criadores de conteúdo, afiliados e plataformas.

Com linguagem direta e recursos visuais, o guia aborda identificação de publicidade (#publi), restrições de idade (selo +18), advertências legais, proibição de promessas de ganho fácil ou investimento e vedação de apelo ao público infantil.

O Playbook também detalha a separação entre análises esportivas e chamadas comerciais. Palpites, dados estatísticos e comentários sobre partidas não podem ser vinculados a incentivos de aposta.

“Uma norma só produz o efeito esperado quando quem precisa aplicá-la entende como ela funciona na prática. O objetivo do Playbook é transformar diretrizes regulatórias em orientações claras para fortalecer uma atuação consciente em toda a nossa cadeia”, afirma Carol Luna, head de Compliance do Grupo EGB.

Além dos vetos à divulgação de “estratégias infalíveis”, o documento orienta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), proibindo o compartilhamento de dados pessoais em chats ou transmissões ao vivo. Traz ainda checklist pré-postagem e sinais de alerta para identificação de jogo compulsivo, com indicação de redes especializadas.

O lançamento integra um programa contínuo de formação em Jogo Responsável conduzido pelo departamento de Compliance do Grupo EGB. A capacitação abrange parceiros e embaixadores e passa a compor a esteira oficial de onboarding. Novos influenciadores terão módulo específico sobre publicidade ética e conformidade regulatória.



“O compromisso com a publicidade responsável precisa estar presente desde o contrato até a publicação. Oferecemos capacitação e mantemos um canal direto para que os parceiros submetam conteúdos à revisão prévia do Compliance antes da veiculação”, destaca Carol. A medida está alinhada às diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) e do CONAR.