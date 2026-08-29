Pirula posta vídeo com mensagem otimista a Lito Souza, que agradece: "Inspiração"

Nesta sexta-feira, Lito, que enfrenta a doença de Creutzfeldt-Jakob, comemorou a marca de 4 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, "Aviões e Músicas"

O youtuber Pirula se recupera com sequelas de um AVC sofrido em maio de 2025 (Reprodução / Instagram @Pirulla25)

Pirula, youtuber que sofreu um AVC em maio de 2025, publicou um vídeo em apoio ao influenciador Lito Souza, diagnosticado recentemente com a doença de Creutzfeldt-Jakob, rara e degenerativa. O recado foi publicado no Instagram na tarde deste sábado (29).

“Lito, cara, ‘tamo junto’, viu? Boa sorte. E calma. Vai lá! Tá bom? Um beijo para você, sua família, filhos. Obrigado”, diz Pirula. Souza republicou o vídeo em um story e escreveu: “Meu amigo! Inspiração. Ainda vamos no Vilela fazer o episódio ‘Pirulito’”.

O comentário faz menção a uma brincadeira envolvendo Rogério Vilela, apresentador do podcast Inteligência Ltda., e uma possível participação da dupla na atração, cuja soma dos nomes “Pirula” e “Lito” se assemelharia ao doce “Pirulito”.

A fala de Pirula foi uma das funções afetadas pelo AVC. No último dia 31 de maio, Emilio Ribas, companheiro de Pirula no podcast 3 Elementos, comentou a respeito da recuperação do colega: “Não é uma comunicação perfeita. As palavras às vezes fogem, uma letra... Construir frases é complicado”.

Entenda o diagnóstico de Lito Souza

Conhecido por seus conteúdos ligados ao mundo da aviação e participações em podcasts e programas de TV, Lito Sousa foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob recentemente.

Trata-se de uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de príons, como são chamadas algumas proteínas anormais, no cérebro de uma pessoa, desencadeando uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis e prejudica neurônios, podendo levar à morte das células.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pode causar problemas e alterações motoras, de coordenação, de visão, de memória, comportamento e outras funções cognitivas. O diagnóstico é considerado raro. Clique aqui para ler mais sobre o tema.

Família de Lito nega que "vaquinha" seja real

Mais cedo neste sábado (29), Mila Seidl, mulher de Lito, publicou uma mensagem alertando aos fãs que não façam doações para supostas vaquinhas online arrecadando dinheiro para o tratamento do youtuber.

“Infelizmente tem pessoas se aproveitando da bondade alheia e da repercussão do caso para tentar arrecadar fundos com vaquinhas falsas. Não doem!”, alertou.

“A melhor ajuda agora é apoiar o canal do Lito no YouTube [Aviões e Músicas], para garantirmos a monetização e manter a nossa equipe e os cuidados que o Lito precisa”, complementou.

Ontem (28), Lito Souza comemorou a marca de 4 milhões de seguidores inscritos em seu canal de YouTube, o "Aviões e Músicas".