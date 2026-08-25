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Lito Sousa

Piloto brasileiro desenha 'Lito' no céu em homenagem ao influenciador

Lito Sousa recebeu uma homenagem do também piloto Enderson Rafael, que desenhou o nome "Lito" no céu do Texas (EUA) na noite da segunda-feira (24)

Raianne Romão

Publicado: 25/08/2026 às 12:34

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Lito, reconhecido por produzir conteúdos sobre aviação e por participações em podcasts e programas de TV, é o criador do canal Aviões e Músicas, que acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram./Reprodução/Redes Sociais.

Lito, reconhecido por produzir conteúdos sobre aviação e por participações em podcasts e programas de TV, é o criador do canal Aviões e Músicas, que acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. (Reprodução/Redes Sociais.)

Após o piloto Lito Sousa ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), o influenciador recebeu uma homenagem do também piloto Enderson Rafael, que desenhou o nome "Lito" no céu do Texas, na região centro-sul dos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (24).

A bordo de um Cessna 150M, Rafael realizou um voo com duração de cerca de três horas, segundo dados da plataforma de rastreamento em tempo real Flightradar24.

Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do marido

Na manhã desta terça-feira (25), Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, afirmou que a família aguarda a abertura de vagas em dois estudos clínicos para que o marido possa passar por um tratamento experimental.

"[O estudo da] Ionis, que era a nossa principal chance, respondeu que as inscrições estão fechadas para novos participantes", revelou. Mila informou ainda que a farmacêutica não autoriza o uso compassivo do medicamento no momento.

Além disso, a empresária explicou que o Broad Institute sinalizou que Lito poderia fazer uma entrevista inicial, mas apenas para compor o grupo de controle — no qual o paciente não recebe a medicação testada.

Descoberta da doença degenerativa

Lito, reconhecido por produzir conteúdos sobre aviação e por participações em podcasts e programas de TV, é o criador do canal Aviões e Músicas, que acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Na última sexta-feira (21), Mila Seidl comunicou que o piloto, de 59 anos, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e incurável.

Segundo vídeo publicado por ela nas redes sociais, Lito teve uma perda significativa das habilidades motoras nas últimas semanas, mas mantém a consciência preservada. Na ocasião, ela pediu indicações de pesquisas científicas sobre a enfermidade.

No último domingo (23), o influenciador fez sua primeira aparição pública em vídeo desde o anúncio, fazendo um apelo urgente para ser incluído em ensaios clínicos com medicamentos experimentais.

Veja também:

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