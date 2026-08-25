Piloto brasileiro desenha 'Lito' no céu em homenagem ao influenciador

Lito Sousa recebeu uma homenagem do também piloto Enderson Rafael, que desenhou o nome "Lito" no céu do Texas (EUA) na noite da segunda-feira (24)

Lito, reconhecido por produzir conteúdos sobre aviação e por participações em podcasts e programas de TV, é o criador do canal Aviões e Músicas, que acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. (Reprodução/Redes Sociais.)

Após o piloto Lito Sousa ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), o influenciador recebeu uma homenagem do também piloto Enderson Rafael, que desenhou o nome "Lito" no céu do Texas, na região centro-sul dos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (24).

A bordo de um Cessna 150M, Rafael realizou um voo com duração de cerca de três horas, segundo dados da plataforma de rastreamento em tempo real Flightradar24.

?????????? O piloto brasileiro Enderson Rafael desenhou o nome “Lito” no céu dos Estados Unidos nesta segunda-feira (24), em homenagem ao influenciador Lito Sousa, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob.



A bordo de um Cessna 150M, próximo a Dallas, no Texas, o voo durou… pic.twitter.com/1mOHZ9nl77 — Antenados (@canalantenados) August 25, 2026

Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do marido

Na manhã desta terça-feira (25), Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, afirmou que a família aguarda a abertura de vagas em dois estudos clínicos para que o marido possa passar por um tratamento experimental.

"[O estudo da] Ionis, que era a nossa principal chance, respondeu que as inscrições estão fechadas para novos participantes", revelou. Mila informou ainda que a farmacêutica não autoriza o uso compassivo do medicamento no momento.

Além disso, a empresária explicou que o Broad Institute sinalizou que Lito poderia fazer uma entrevista inicial, mas apenas para compor o grupo de controle — no qual o paciente não recebe a medicação testada.

Descoberta da doença degenerativa

Lito, reconhecido por produzir conteúdos sobre aviação e por participações em podcasts e programas de TV, é o criador do canal Aviões e Músicas, que acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Na última sexta-feira (21), Mila Seidl comunicou que o piloto, de 59 anos, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e incurável.

Segundo vídeo publicado por ela nas redes sociais, Lito teve uma perda significativa das habilidades motoras nas últimas semanas, mas mantém a consciência preservada. Na ocasião, ela pediu indicações de pesquisas científicas sobre a enfermidade.







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No último domingo (23), o influenciador fez sua primeira aparição pública em vídeo desde o anúncio, fazendo um apelo urgente para ser incluído em ensaios clínicos com medicamentos experimentais.