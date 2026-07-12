Influenciador Pirula reaparece em vídeo e fala pela 1ª vez após AVC

No material, gravado na quinta-feira, 9, e publicado neste domingo, 12, em seu Instagram, ele aparece fazendo um sinal de "joia"

(Reprodução/Redes sociais)

O youtuber Pirula apareceu pela primeira vez em um vídeo desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em maio de 2025

No material, gravado na quinta-feira, 9, e publicado neste domingo, 12, em seu Instagram, ele aparece fazendo um sinal de "joia" com a mão e reproduzindo a saudação que costumava fazer na introdução de seus conteúdos.

Na legenda da postagem consta: "O Pirula segue no processo de reabilitação, que é longo e acontece um passo de cada vez. Graças às doações de vocês, ele consegue fazer em casa sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, além de contar com cuidadoras, acompanhamento psicológico e outros cuidados".

O texto destaca ainda que, apesar de ter recuperado pontos importantes da fala, o youtuber ainda não consegue escrever: "Ele vem avançando bastante em todas essas áreas. Como a escrita ainda é um dos desafios, o momento de ele mesmo escrever uma mensagem para vocês ainda vai chegar".

Como está a saúde de Pirula

Amigos e familiares de Pirula têm incentivado que os fãs façam doações a uma ‘vaquinha online’ para custear os seus tratamentos.

No último dia 31 de maio, Emilio Ribas, seu colega no Podcast 3 Elementos, fez uma das atualizações mais recentes de seu estado de saúde.

"Melhorou muito, muito mesmo. Ele já está dando os primeiros passos. [...] [Sobre a fala,] não é uma comunicação perfeita. As palavras às vezes fogem, uma letra... Construir as frases é complicado", informou, na ocasião.