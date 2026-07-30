Lula dá entrevista ao podcast Inteligência Ltda. Veja os principais tópicos

Pré-candidato à reeleição, petista concede primeira entrevista desde o início das convenções partidárias; PT deve confirmar sua candidatura no domingo (2)

Presidente Lula conversa com Rogério Vilela, com transmissão ao vivo, nesta quinta (30) (Reprodução/YouTube)

A trajetória pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, foi o tópico inicial do bate-papo com o quadrinhista Rogério Vilela, do podcast Inteligência Ltda., nesta quinta-feira (30). Com 24 mil espectadores neste momento, a entrevista teve início às 18h50 e é transmitida do Palácio da Alvorada.

Esta é a primeira entrevista do presidente do Brasil desde o início das convenções partidárias que consolidam as candidaturas em todo o país. A do Partido dos Trabalhadores (PT), que deverá confirmar Lula como candidato à presidência, será promovida no domingo (2), em São Paulo.

Um dos maiores podcasts brasileiros, com mais de 5,7 milhões de inscritos na plataforma, o Inteligência Ltda. foi criado durante a pandemia de Covid-19 e segue com entrevistas a personalidades que vão da política e da ciência até a cultura pop.

*Em atualização