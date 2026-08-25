WhatsApp amplia recursos de segurança, confira

Medida, segundo a Meta, visa oferecer mais segurança aos usuários (AFP)

O WhatsApp anunciou a ampliação dos recursos de segurança para proteger as contas dos usuários, com a possibilidade de adicionar várias chaves de acesso a uma mesma conta e senhas mais complexas para a verificação em duas etapas, além de exibir mais informações nas chamadas de números desconhecidos no Android.

Além da criptografia de ponta a ponta padrão que caracteriza a plataforma, a Meta declarou que vai aprimorar outros recursos, como as chaves de acesso.

Especificamente, mais de um bilhão de pessoas já utilizam uma chave de acesso para acessar o WhatsApp, conforme destacou a empresa em um comunicado. Isso significa que elas podem fazer login novamente usando dados biométricos, como impressão digital, Face ID ou um código de bloqueio de tela, sem precisar recorrer a outras senhas.

Diante dessa ampla adoção, o WhatsApp anunciou agora que os usuários poderão começar a adicionar mais de uma chave de acesso à sua conta, para os casos em que ela seja usada em mais de um dispositivo, seja com o sistema operacional Android ou iOS.

Para configurar essas chaves de acesso adicionais para outro dispositivo, os usuários deverão fazer isso nas Configurações de sua conta, na aba "Chaves de acesso", conforme especificado pela empresa.

SENHAS MAIS FORTES PARA A VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

O WhatsApp também anunciou melhorias na verificação em duas etapas. Trata-se de uma camada adicional de proteção que ajuda a impedir que alguém assuma o controle de uma conta, mesmo que tenha o código de acesso de uso único.

Para verificar o acesso, atualmente o WhatsApp solicita um PIN de seis dígitos. No entanto, agora o método foi reforçado e permitirá configurar uma senha mais completa, que poderá ser mais longa, alfanumérica e até mesmo incluir caracteres especiais.

MAIS INFORMAÇÕES ANTES DE ATENDER CHAMADAS DE DESCONHECIDOS

Por fim, o aplicativo de propriedade da Meta também pretende facilitar que o usuário tenha mais informações antes de atender chamadas de pessoas que não estão em seus contatos, com o objetivo de ajudá-lo a decidir se deseja atender antes de pegar o telefone.

Para isso, anunciou que passará a exibir informações sobre pessoas que não estão salvas diretamente na tela da chamada em dispositivos Android. Por exemplo, indicará informações como se o número é de outro país ou se há algum chat em grupo em comum.

Conforme explicou o WhatsApp, essa medida visa oferecer mais segurança aos usuários ao falar com pessoas desconhecidas para que, por exemplo, possam se certificar de que não se trata de um golpe. "Os golpistas apelam para a urgência, mas agora você pode reservar um momento para se informar melhor antes de responder", destacou o WhatsApp a esse respeito.