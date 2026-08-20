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Polícia investiga curso dado por traficantes para operar drone em complexo no RJ

Moradores de área carioca denunciaram o sobrevoo de drones que teriam lançado granadas na região

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/08/2026 às 15:36

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Aulas no Complexo da Penha/Reprodução

Aulas no Complexo da Penha (Reprodução)

Traficantes do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, estariam fornecendo instruções de uso de drones para outros criminosos em uma quadra da comunidade, em uma espécie de curso do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostram uma fila de homens na quadra. De acordo com o g1, eles estariam participando de uma capacitação para manuseio de drones usados pelo crime organizado.

No início deste mês, moradores do Quitungo, na zona norte do Rio registraram drones sobrevoando a comunidade. Os equipamentos teriam lançado granadas na região.

No dia 1º de agosto, moradores do Dourado, em Cordovil, relataram o lançamento de uma granada durante uma festa de rua. E em julho, o Esquadrão Antibomba da Core identificou, em Curicica, vestígios compatíveis com explosivos improvisados lançados por drones.

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