Líder do Comando Vermelho conhecido como "PQD" é morto após resistir à prisão no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Civil, "PQD" integrava a chamada "Equipe Astro" e era um dos principais homens de guerra da facção; Um segundo integrante da quadrilha foi preso

Durante a abordagem, o criminoso atacou os policiais, foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu (Reprodução / PCERJ)

Pierre Sá da Silva, conhecido como "PQD", foi morto em confronto com a Polícia Civil nesta terça-feira (18). Apontado como uma das principais lideranças armadas do Comando Vermelho na zona sudoeste da capital fluminense, PQD integrava um grupo armado da facção e era responsável por coordenar ações voltadas à expansão territorial do grupo e exercer ainda a função de frente de bocas de fumo nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus.



A ação dos policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) ocorreu na comunidade da Gardênia Azul, apontada como o principal reduto do criminoso e utilizada para o planejamento e a coordenação de suas atividades criminosas.

Durante a abordagem, o criminoso atacou os policiais, foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu no local. Com ele, foi apreendida uma pistola. Na mesma ação, um segundo integrante da quadrilha de "PQD", que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi preso.

De acordo com as investigações, "PQD" integrava a chamada "Equipe Astro" e era um dos principais homens de guerra da facção. "Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de criminosos, na coordenação de ataques e no planejamento de ações violentas voltadas à expansão territorial do grupo na Zona Sudoeste", diz a Polícia Civil.

PQD teria participado de disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além da articulação de tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, região considerada estratégica pela organização criminosa.

A ação desta terça-feira faz parte da Operação Contenção. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.