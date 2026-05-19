Suspeito de liderar facção na Bahia faz família refém durante fuga e acaba preso no Recife

Homem armado fugiu de abordagem da PRF em alta velocidade, invadiu casa em San Martin e manteve cinco pessoas reféns por cerca de três horas antes de ser detido pelo BOPE e pela PRF

Negociação para libertar as vítimas durou cerca de três hora (Foto: PRF/Divulgação)

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa na Bahia foi preso na tarde desta terça-feira (19), após uma perseguição policial que terminou com uma família feita refém dentro de uma casa no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. A negociação para libertar as vítimas durou cerca de três horas e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar.

De acordo com a PRF, a ocorrência teve início durante uma ronda do Grupo de Patrulhamento Tático no Km 7 da BR-232, no Curado. Os agentes deram ordem de parada ao motorista de um carro, mas ele desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas vias da Zona Oeste da capital.

Durante a perseguição, o suspeito dirigiu de forma perigosa pela Avenida Abdias de Carvalho até entrar nas ruas do bairro de San Martin. Em determinado momento, o veículo subiu uma calçada e o homem abandonou o carro para tentar escapar a pé.

Na fuga, ele invadiu uma residência e manteve cinco pessoas da mesma família reféns. Equipes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF e do BOPE foram acionadas para conduzir a negociação.

Segundo a polícia, todas as vítimas foram liberadas sem ferimentos após horas de negociação. Ainda de acordo com os agentes, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi capturado por policiais do Grupo de Motociclismo da PRF com apoio do BOPE.

Dentro do veículo utilizado na fuga, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, dez munições, sendo nove intactas e uma pinada, além de um carregador de pistola. Os agentes também encontraram com o suspeito um documento de identidade com a fotografia dele, mas emitido em nome de outra pessoa.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, também na Zona Oeste do Recife. Ele poderá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, sequestro e cárcere privado.