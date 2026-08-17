Rio Grande do Sul inicia semana com alerta para forte tempestade

Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul (ALEXANDRE PESSOA/DIVULGAÇÃO)

Na manhã desta segunda-feira (17), a região do litoral-sul até o sudoeste do estado do Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho de grande perigo para tempestade, com risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O restante do estado também está sob alerta que diminui de intensidade ao norte. No leste do Paraná e de Santa Catarina, o dia começa com nevoeiro, mas a nebulosidade deve se dissipar rapidamente, dando lugar a um dia ensolarado e quente.

De acordo com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul durante a madrugada apenas três municípios reportaram ocorrência de dados ocasionados por granizo, com um total de 92 pessoas afetadas no estado.

A temperatura mínima registrada em Porto Alegre é 18 °C, com máxima prevista em Curitiba de 28 °C.

No Sudeste do país, o dia começa com nevoeiro no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Predominam muitas nuvens em toda a região litorânea. No interior de São Paulo e Minas Gerais, o dia será ensolarado, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

A mínima para esta segunda-feira é 15 °C, em Belo Horizonte, enquanto a máxima pode alcançar 32 °C no Rio de Janeiro.

Na região Norte do Brasil a previsão é instabilidades para o noroeste do Amazonas e de Roraima, onde são previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Também pode chover de forma isolada no norte do Amazonas e na faixa litorânea entre o Amapá e o Pará.

O Sul da região Norte permanece afetado pelas condições de baixa umidade do ar, com temperaturas elevadas. A mínima prevista é 22°C em Rio Branco, enquanto a máxima pode alcançar 38°C em Palmas.

O calor intenso e poucas nuvens também predominam em parte da região Nordeste do país, especialmente no oeste da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e em grande parte do Maranhão.

As instabilidades aumentam no leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, com previsão de pancadas de chuva. Também há possibilidade de chuva isolada no litoral de Pernambuco e do Maranhão. A nebulosidade avança até o centro da Bahia e de Pernambuco, mas sem previsão de chuva nessas áreas.

A temperatura mínima esperada é de 21 °C em Salvador, enquanto a máxima pode alcançar 37 °C em Teresina.

No Centro-Oeste do país o tempo permanece ensolarado e quente, com predomínio de poucas nuvens. As condições de tempo firme favorecem a continuidade do calor e dos baixos valores de umidade relativa do ar.

A maior parte da região permanece sob o alerta laranja de perigo para umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, com risco à saúde, por ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

A temperatura mínima prevista é 17°C em Brasília e a máxima pode alcançar 40°C em Cuiabá.