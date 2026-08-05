Encceja 2026: Cartilha de Redação já está disponível para consulta

As provas do Encceja 2026 serão realizadas em dois turnos: pela manhã, com duração de quatro horas, e à tarde, com duração de cinco horas

Tentativa de fraude em concurso dos Correios provocou condenação de candidata (Divulgação)

A aplicação da edição deste ano do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 ocorrerá no dia 23 de agosto. As provas acontecem em todos os estados e no Distrito Federal, conforme previsto no Edital nº 27, de 30 de março de 2026, disponível na página oficial do exame. É de responsabilidade do participante acompanhar a situação de sua inscrição e a consultar o local de prova no site oficial.

Realizado pelo Inep desde 2002, o Encceja Nacional é voluntário, gratuito e destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

Para realizar a prova é necessário ter, no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos para o ensino médio na data de realização do exame. O exame afere competências, habilidades e saberes de jovens e adultos em nível de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.

Os resultados do exame podem ser utilizados nos processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. É importante ressaltar, contudo, que apenas a inscrição e a realização das provas não garantem a certificação.

O Encceja também fornece informações sobre o desempenho dos participantes e constitui referência para estudos e análises relacionados à educação de jovens e adultos (EJA).

Provas



As provas serão realizadas em dois turnos: pela manhã, com duração de quatro horas, e à tarde, com duração de cinco horas. Em cada turno, estarão disponíveis duas provas.

Para os participantes que farão a avaliação do ensino fundamental, as provas I (Ciências Naturais) e II (Matemática) serão aplicadas durante a manhã, e as provas III (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação) e IV (História e Geografia), à tarde.

Para os participantes que farão a avaliação do ensino médio, as provas I (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e II (Matemática e suas Tecnologias) serão aplicadas durante a manhã, e as provas III (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação) e IV (Ciências Humanas e suas Tecnologias), à tarde.