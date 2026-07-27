Bolsas de R$ 3 mil para universitários têm inscrições abertas até agosto

Dois mil estudantes de graduação e pós-graduação - em cursos presenciais ou a distância - serão contemplados e receberão o valor em parcela única

A seleção é realizada pelas próprias universidades participantes, cada uma com critérios definidos em edital próprio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Universitários de todo o país podem se inscrever até 31 de agosto para concorrer a bolsas de R$ 3 mil. Ao todo, dois mil estudantes de graduação e pós-graduação de universidades conveniadas serão contemplados.

A ação faz parte do Santander Apoio Universitário 2026, que existe desde 2017. O valor, pago em parcela única em novembro, é voltado a estudantes maiores de 18 anos matriculados em cursos presenciais ou a distância e poderá ser usado para mensalidades, rematrícula, transporte, alimentação e materiais didáticos.

O resultado será divulgado em 5 de outubro, e os candidatos aprovados precisam confirmar o aceite dentro do prazo estabelecido, sob risco de perder a bolsa.

Não podem participar funcionários do Santander e das universidades participantes e nem quem já foi contemplado em edições anteriores do mesmo programa. As regras gerais e a lista de instituições conveniadas pode ser acessadas neste link, onde também se encontra a plataforma de inscrição.