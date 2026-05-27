Recife lança curso gratuito com bolsa de R$ 200 para candidatos ao Enem

Lançamento aconteceu na terça (25), dia de abertura para o certame nacional e garante 240 vagas para jovens em situação de vulnerabilidade em seis unidades do Compaz na capital pernambucana

Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC)

Estudantes recifenses que desejam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se candidatar ao Cursinho Popular Alcides Nascimento, programa gratuito de preparação para a prova. A iniciativa da gestão municipal oferece 240 vagas distribuídas nas seis unidades da Rede Compaz e prevê bolsa mensal de R$ 200 para os alunos selecionados.

De acordo com a gestão municipal, cada polo terá 40 vagas e, para participar, os candidatos precisam estar cursando o 3º ano do Ensino Médio ou já terem concluído a etapa, além de possuir cadastro ativo no CadÚnico.

O cursinho será operado pela Associação Abayomi Juristas Negras, com apoio da prefeitura e do Ministério da Educação, por meio da Rede de Apoio a Cursinhos Populares no Brasil (CPOP).

As aulas acontecerão nas unidades Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; Dom Helder Câmara, no Coque; Paulo Freire, no Ibura; Miguel Arraes, na Caxangá; e Leda Alves, no Pina, em horários variados entre manhã, tarde e noite.

Validação presencial: na unidade escolhida, de segunda a sexta, das 9h às 18h

Documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante escolar, NIS e comprovante bancário em nome do estudante

Unidades e horários:

Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha) - seg, qua e sex, à noite

Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro) - seg, qua e sex, 17h30–21h30

Compaz Dom Helder Câmara (Coque) - seg, qua e sáb, 8h–12h

Compaz Paulo Freire (Ibura) - seg, ter e qua, 17h30–21h30

Compaz Miguel Arraes (Caxangá) - ter e qui à noite + sáb pela manhã

Compaz Leda Alves (Pina) - ter e qui, 18h–22h + sáb, 8h–12h

A iniciativa homenageia Alcides do Nascimento Lins, jovem negro egresso da rede pública do Recife que conquistou o primeiro lugar no curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2007. Alcides foi assassinado em 2010, aos 22 anos.

Segundo a fundadora do cursinho, Ste Vilela, a escolha do nome representa um gesto de memória e resistência. Já o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda, afirmou que o projeto busca ampliar o acesso de jovens da periferia ao ensino superior.

“As mesmas oportunidades precisam chegar à juventude das periferias. Ter um cursinho gratuito, com bolsa, dentro das unidades do Compaz, é reforçar que o caminho para a universidade também passa por esses espaços”, disse.

As inscrições para o Enem 2026 seguem abertas até o dia 5 de junho para candidatos que não tiveram inscrição automática pelo Ministério da Educação. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

