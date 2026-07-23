Morre Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, afiliada da Globo no ES, aos 33 anos

O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava sozinho, no bairro Jardim da Penha, em Vitória

O jornalista Caíque Verli. (Foto: Reprodução/ Redes sociais )

Morreu nesta quinta-feira, 23, o jornalista Caíque Verli, 33 anos, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo. O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava sozinho, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

De acordo com a TV Gazeta, colegas de trabalho de Verli tentaram contato com o repórter após ele não chegar para trabalhar, por volta das 5h30 desta quinta-feira. Como não obtiveram retorno, uma equipe da emissora foi até a residência do repórter para saber se estava tudo bem.

Os dois colegas de trabalho conseguiram entrar no apartamento e encontraram o repórter caído no chão. Uma equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito. Segundo a TV Gazeta, "diligências indicam que a morte teria sido decorrente de questões de saúde".

A TV Gazeta indica que o repórter tinha histórico de crises convulsivas e, nos últimos meses, começou "a fazer tratamento e tomar medicamentos para controlar os episódios". Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram que Verli chegou sozinho ao apartamento por volta das três horas da tarde da quarta-feira 22.

Em nota, a TV Gazeta comunicou o falecimento e prestou solidariedade aos amigos e familiares de Verli.

Leia a nota na íntegra:

"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.

Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado. As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo".

