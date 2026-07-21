Roberto Carlos alerta sobre golpe por IA usando sua imagem: "Nunca gravei esse vídeo"

Vídeo usa a voz e a imagem de Roberto Carlos para divulgar suposto tratamento de saúde

Cantor Roberto Carlos (Foto: Caio Girardi)

Um vídeo com a imagem e a voz de Roberto Carlos recriadas por inteligência artificial circula na internet sem a autorização do cantor. Nesta segunda-feira (20), o artista fez um alerta sobre o conteúdo, afirmando que o vídeo falso está sendo usado para divulgar um suposto tratamento.

"Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado", disse Roberto Carlos em um comunicado divulgado no Instagram.

O cantor ainda pediu para que as pessoas não compartilhem o material. "Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde." Por fim, Roberto Carlos afirmou que informações sobre ele são divulgadas apenas em seus canais oficiais.

Leia o comunicado completo:

"Está circulando nas redes sociais um vídeo criado com o uso de inteligência artificial, utilizando minha imagem e uma voz que imita a minha para divulgar um suposto tratamento e isso não é verdade.

Quero deixar muito claro que esse vídeo é falso.

Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado.

Peço que não compartilhem esse material. Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde.

Sempre que houver alguma informação oficial a meu respeito, ela será divulgada exclusivamente pelos meus canais oficiais.

Agradeço o carinho, a confiança e a atenção de todos.

Roberto Carlos"