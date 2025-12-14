Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe

O cantor gravou o Especial 2025 da TV Globo no palco do Natal Luz, em Gramado

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente em Gramado (Foto: Globo/ Divulgação)

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente, em Gramado, no Sul do País, na madrugada deste domingo (14) durante as gravações do clipe de fim de ano da TV Globo. De acordo com a emissora, ele e outras três pessoas da equipe foram levadas para um hospital, fizeram exames e foram liberados.

Segundo o G1, o carro que o cantor dirigia perdeu os freios e atingiu outros três veículos e uma árvore. Roberto Carlos dirigia um Cadillac 1960, conforme o site, em uma subida íngreme, foi quando perdeu o controle e desceu de ré.

Na ocasião, o cantor gravou o Especial 2025 da TV Globo no palco do Natal Luz, de Gramado. As apresentações tiveram participação de Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, do pernambucano João Gomes, entre outros convidados.