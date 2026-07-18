Donos de Hospital morrem em queda de avião no Tocantins

O casal era proprietário do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade

Queda de avião deixou dois mortos (Divulgação/Bombeiros)

Um casal morreu e o piloto ficou gravemente ferido após a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado, 18, na região do Aeródromo City Fly, em Palmas, no Tocantins. A aeronave havia acabado de decolar e seguia com destino a Redenção, no sul do Pará.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, o acidente foi registrado por volta das 10 horas. As vítimas foram identificadas como o médico Ederson da Silva, de 68 anos, e sua esposa, Roseli Amarilda, de 62. Ambos morreram no local. O casal era proprietário do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade.

As vítimas moravam em Redenção, no Pará, para onde a aeronave seguia.

O piloto, Hamilton Lopes, de 79 anos, foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), onde permanece internado em estado crítico.

Após o atendimento da ocorrência, a área foi deixada sob responsabilidade dos órgãos competentes para a realização da perícia. As causas da queda da aeronave ainda serão investigadas.