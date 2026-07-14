Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 25 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Publicado: 14/07/2026 às 11:52
Mega-sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
As seis dezenas do concurso 3.031 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 25 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.