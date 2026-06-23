Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira (23)
Apostas podem ser feitas até as 20h desta terça-feira (23), horário de Brasília
Publicado: 23/06/2026 às 10:30
Apostadores devem ficar atentos ao horário para fazer suas apostas (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO)
As seis dezenas do concurso 3.022 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (23), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.