Prouni 2026: inscrição gratuita para o 2º semestre termina nesta sexta (10)
Oferta é de mais de 471 mil bolsas de estudos em instituições privadas
Publicado: 09/07/2026 às 16:16
Programa Universidade Para Todos (Prouni) (Foto: RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)
As inscrições gratuitas para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre terminam às 23h59 desta sexta-feira (10), no horário de Brasília.
O programa oferece bolsas de estudo integrais – que cobrem 100% do valor da mensalidade– e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.
Nesta edição, o programa oferta mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em 879 instituições privadas de ensino superior, no segundo semestre de 2026.
Inscrições online
O procedimento de inscrição deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), na parte do Prouni. Não é preciso pagar nenhuma taxa.
O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a fazer a inscrição.
Quem pode se inscrever
Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame e não tenha zerado a redação do Enem.
Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:
- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada;
- ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada.
- ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;
- ser professor ativo da rede pública de ensino que queira cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.
Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação, antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.
Além disso, é necessário que todos os inscritos se atentem aos critérios de renda exigidos para a obtenção da bolsa.
Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 1,5 salário mínimo.
Para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até três salários mínimos.
Classificação
Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será adotada a melhor nota que o participante do Prouni teve no Enem.
A classificação ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição, além de considerar se o candidato disputa em ampla concorrência ou às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas.
Resultado
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho na página do Prouni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto.
Depois disso, os selecionados na primeira chamada precisam comprovar as informações de 15 a 24 de julho. Os da segunda chamada deverão confirmar entre os dias 5 e 14 de agosto.
Confira abaixo o cronograma oficial do Prouni 2026/2:
- inscrições: 7 a 10 de julho;
- resultado 1ª chamada: 15 de julho;
- resultado 2ª chamada: 5 de agosto;
- lista de espera: 26 e 27 de agosto;
- resultado lista de Espera: 1º de setembro.
Prouni
O programa Universidade?para?Todos tem como?público-alvo o estudante?brasileiro?sem diploma de curso superior.
Os processos seletivos do Prouni ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.??
?Para mais informações, as regras do processo seletivo Prouni do segundo semestre deste ano estão no edital nº 51/2026.