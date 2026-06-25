Brasil deve se preparar para a chegada de ciclone neste fim de semana

Mudanças bruscas de temperatura podem acontecer (Reprodução: NOAA/NASA)

Meteorologistas acompanham a formação de um novo ciclone que poderá influenciar as condições do tempo na Região Sul do Brasil. A previsão é de que o sistema comece a se organizar a partir do próximo domingo (28) e atue até a terça-feira (30).

O fenômeno está associado a uma área de baixa pressão atmosférica, que deve favorecer a formação de uma frente fria sobre o continente. Com a chegada do sistema, podem ocorrer aumento da nebulosidade, pancadas de chuva, mudanças bruscas de temperatura, ventos de moderada a forte intensidade em algumas regiões e redução da sensação térmica.

Os meteorologistas recomendam atenção especial aos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Áreas de São Paulo, do Triângulo Mineiro e do sul de Minas Gerais também podem sentir os efeitos da frente fria, principalmente com o aumento da cobertura de nuvens e a queda das temperaturas.

Há expectativa de novas temperaturas negativas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina entre os dias 1º e 2 de julho, além da possibilidade de formação de geada durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.