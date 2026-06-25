Terremoto: Moradores são retirados de imóveis em Manaus e Belém

Sete cidades brasileiras sentiram os tremores após os terremotos de 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela nesta quarta (24)

Terremotos na Venezuela foram sentidos em cidades do Norte do Brasil (Reprodução/Redes Sociais)

Após dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingirem a Venezuela nesta quarta-feira (24) moradores do Amazonas, do Pará e do Amapá relataram ter sentido tremores - e alguns até tiveram de deixar seus prédios. Ao todo, sete cidades brasileiras sentiram os abalos.

Usuários de redes sociais afirmaram ter percebido os prédios balançando em bairros de Manaus, incluindo Ponta Negra, Adrianópolis, Dom Pedro e Parque 10. Em alguns casos, os moradores saíram dos edifícios por precaução.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a água da piscina de um condomínio na Ponta Negra balançando durante o episódio. Relatos semelhantes foram feitos por moradores de condomínios em Adrianópolis e no Parque 10, que disseram ter sentido oscilações nas construções.

A Defesa Civil do Estado do Amazonas informou em nota que um tremor foi sentido por moradores de prédios localizados em diversos bairros de Manaus e também nos municípios de Barcelos e Iranduba.

"O fenômeno pode estar relacionado aos reflexos de um abalo sísmico registrado na região do Mar do Caribe, próximo à Venezuela, cujas ondas sísmicas teriam sido percebidas em áreas do Amazonas. As informações sobre a origem e a magnitude do evento ainda estão sendo verificadas pelos órgãos competentes", afirmou. Segundo o órgão, não há registros de danos estruturais, desabamentos ou vítimas relacionados ao tremor.

Houve relatos de tremores também no Pará. A Defesa Civil afirmou que, em Belém, moradores foram retirados de prédios nos bairros do Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira para avaliação das equipes técnicas. Não há registro de ocorrências graves. Moradores de Santarém (PA) também sentiram o tremor.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará afirmou que, após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, não há registros de danos estruturais ou vítimas até o momento.

"A orientação é manter a calma e seguir as recomendações dos órgãos responsáveis. Seguimos monitorando a situação e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da nossa população", afirmou Igor Normando, prefeito de Belém, nas redes sociais.

A Defesa Civil do Estado do Amapá informou que tremores também foram percebidos por moradores de Macapá, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. O órgão disse que não houve registros de danos estruturais ou vítimas até o momento e que segue monitorando o caso. "A situação encontra-se normalizada e segue sob observação das autoridades competentes", afirmou.

Venezuela e Colômbia

Os dois terremotos que atingiram a Venezuela causaram o desabamento de prédios em Caracas e também foram sentidos na vizinha Colômbia. Eles ocorreram com menos de um minuto de intervalo, em locais a cerca de 45 quilômetros de distância e em diferentes profundidades, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O primeiro terremoto, de magnitude 7,2, ocorreu às 19h04 no horário de Brasília. Seu epicentro foi próximo a San Felipe, com profundidade de 21,9 km. O segundo terremoto, de 7,5, ocorreu 39 segundos depois, com epicentro próximo a Yumare e 10 km de profundidade.

Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para Porto Rico e Ilhas Virgens, mas foram encerrados em seguida. O USGS estima que pode haver de 10 mil a 100 mil mortos no país sul-americano. O Itamaraty afirmou que acompanha a situação por meio da Embaixada do Brasil em Caracas. "Até o momento, não há relatos de cidadãos brasileiros afetados pelos terremotos", afirmou o órgão.