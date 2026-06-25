Terremoto de magnitude 6,9 sacode norte do Japão

Terremoto ocorreu perto da região de Iwate e seu epicentro foi registrado a 50 km de profundidade, destacou a Agência Meteorológica do Japão

Material de escritório e móveis espalhados por uma sala no prédio da Prefeitura de Hashikami após um terremoto (HANDOUT/HASHAKAMI TOWN HALL/AFP)

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o norte do Japão nesta quinta-feira (noite de quarta, 24, no Brasil), informou a agência meteorológica do país, sem que tenham sido registrados vítimas ou danos materiais.

O sismo ocorreu perto da região de Iwate e seu epicentro foi registrado a 50 km de profundidade, destacou a Agência Meteorológica do Japão.

"Até agora não há informação que indique que há vítimas humanas, mas vamos continuar monitorando e avaliando a situação", disse Minoru Kihara, porta-voz do governo.

Uma mulher da cidade de Hashikami, onde o tremor foi sentido com mais intensidade, disse à AFP que o único dano em sua casa foi uma foto emoldurada que caiu.

Imagens difundidas pela televisão pública NHK mostraram o trânsito circulando como de costume na cidade de Hachinohe, com os sinais de trânsito funcionando normalmente.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo por estar situado sobre quatro grandes placas tectônicas no "Anel de Fogo" do Pacífico.

O país-arquipélago de 125 milhões de habitantes costuma registrar centenas de tremores de terra por ano.