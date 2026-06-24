De dentadura a TV 55 polegadas: Uber divulga lista de objetos esquecidos em viagens no Brasil

Relatório anual da empresa traz itens curiosos deixados por usuários no Brasil, além de ranking com os dez pertences mais perdidos e as cidades com maiores índices

Três Lagoas-MS é a cidade em que os passageiros mais esquecem pertences no país. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil )

Pé de galo, labubus e dentes foram só alguns dos itens esquecidos por usuários do transporte por aplicativo Uber. A empresa divulgou o levantamento anual de objetos deixados dentro dos veículos no Brasil. Além dos pertences tradicionais, a lista registrou itens incomuns, alimentos em grande quantidade e eletrodomésticos.

Entre os registros de alimentos deixados nos carros, constam uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras e um barril de chope de 50 litros. Na categoria de eletrodomésticos e eletrônicos de grande porte, motoristas parceiros encontraram ventiladores de pé, liquidificadores, cafeteiras elétricas, fritadeiras elétricas e até uma televisão de 55 polegadas.

O relatório também apontou o esquecimento de objetos de uso profissional ou pessoal específico, tais como:

Um quepe de piloto de avião;

Um cassetete de segurança;

Dois berimbaus;

Troféus de karatê;

Aparelhos auditivos, dente humano e parte de uma dentadura.

O levantamento, que é feito anualmente pela plataforma, identificou padrões de comportamento dos usuários de acordo com o dia da semana. O maior volume de esquecimentos ocorre no início das noites de sextas-feiras e sábados.

Nos finais de semana, itens como bolos e tênis são os mais deixados nos veículos. Já nos dias úteis, sacolas, óculos e guarda-chuvas lideram as ocorrências, sendo este último o item mais perdido nas terças e sextas-feiras.

Os dez pertences mais esquecidos no país são:

1. Celulares e câmeras

2. Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas

3. Chaves

4. Carteiras e bolsas de mão

5. Óculos

6. Fones de ouvido e caixas de som

7. Passaportes

8. Roupas

9. Notebooks

10. Dinheiro

Cidades com maior índice de esquecimento

O ranking também listou as dez cidades brasileiras que apresentam a maior proporção de objetos esquecidos por viagem. O estado de Goiás concentra o maior número de municípios na lista, com quatro cidades.

1. Três Lagoas (MS)

2. Itumbiara (GO)

3. Catalão (GO)

4. Teófilo Otoni (MG)

5. Patos (PB)

6. Rondonópolis (MT)

7. Guarapuava (PR)

8. Rio Verde (GO)

9. Tangará da Serra (MT)

10. Caldas Novas (GO)

