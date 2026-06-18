Uber muda lista de carros aceitos no Recife para 2027; confira os modelos

Mudanças serão válidas para as categorias Comfort e Black, retirando de circulação também alguns modelos independente do ano de fabricação

De acordo com a empresa, as novas regras ocorrem com o objetivo de melhorar a experiência do usuário (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Uber anunciou mudanças nas categorias "Comfort" e "Black" a partir de janeiro de 2027 nas cidades em que opera no Brasil, incluindo Recife. O pacote de medidas afeta o BYD Dolphin e retira alguns modelos de circulação independentemente do ano de fabricação.

De acordo com a empresa, as novas regras ocorrem com o objetivo de melhorar a experiência do usuário. A lista de veículos aceitos para viagens nessas categorias será atualizada a partir de 11 de janeiro de 2027.

No caso do Recife, para o "Uber Black", serão aceitos os modelos de acordo com o ano mínimo de fabricação:

City (2023)

BYD Dolphin (2024)

Virtus (2025)

Peugeot 2008 (2025)

Para as demais categorias, não serão aceitos modelos anteriores a 2018.

O BYD Dolphin (desde que fabricado a partir de 2024) só será aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2026. O modelo permanecerá válido na categoria Black e deve operar até 31 de dezembro de 2027. Após essa data, o modelo será excluído do serviço premium da Uber.

Deste grupo, também serão excluídos definitivamente, independente do ano de fabricação, os modelos:

Citroën (C4 Cactus)

Renault (Duster)

Chery (Arrizo 5)

Chevrolet (Cruze)

Citroën C4 (Lounge)

Hyundai (Ioniq)

Toyota (Prius)

Audi (A3)

Volkswagen (Nivus)

Volkswagen (Virtus)

Já na categoria "Uber Comfort", para a capital pernambucana serão aceitos os modelos de acordo com o ano mínimo de fabricação:

Etios Sedan (2019)

Cobalt (2019)

Para as demais categorias, não serão aceitos modelos anteriores (2019)

Serão excluídos definitivamente desse grupo, independente do ano de fabricação, os modelos:

Fiat (Argo)

Volkswagen (Polo)

Volkswagen (Voyage)

Chevrolet (Prisma)

Toyota (Yaris)

Peugeot (208)

Renault (Zoe)

Chevrolet (Joy Plus)

JAC Motors (J3 Turin)

Kia (Rio)

JAC Motors (iEV 40)