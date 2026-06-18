Uber muda lista de carros aceitos no Recife para 2027; confira os modelos
Mudanças serão válidas para as categorias Comfort e Black, retirando de circulação também alguns modelos independente do ano de fabricação
Publicado: 18/06/2026 às 12:40
De acordo com a empresa, as novas regras ocorrem com o objetivo de melhorar a experiência do usuário (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
A Uber anunciou mudanças nas categorias "Comfort" e "Black" a partir de janeiro de 2027 nas cidades em que opera no Brasil, incluindo Recife. O pacote de medidas afeta o BYD Dolphin e retira alguns modelos de circulação independentemente do ano de fabricação.
De acordo com a empresa, as novas regras ocorrem com o objetivo de melhorar a experiência do usuário. A lista de veículos aceitos para viagens nessas categorias será atualizada a partir de 11 de janeiro de 2027.
No caso do Recife, para o "Uber Black", serão aceitos os modelos de acordo com o ano mínimo de fabricação:
City (2023)
BYD Dolphin (2024)
Virtus (2025)
Peugeot 2008 (2025)
Para as demais categorias, não serão aceitos modelos anteriores a 2018.
O BYD Dolphin (desde que fabricado a partir de 2024) só será aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2026. O modelo permanecerá válido na categoria Black e deve operar até 31 de dezembro de 2027. Após essa data, o modelo será excluído do serviço premium da Uber.
Deste grupo, também serão excluídos definitivamente, independente do ano de fabricação, os modelos:
Citroën (C4 Cactus)
Renault (Duster)
Chery (Arrizo 5)
Chevrolet (Cruze)
Citroën C4 (Lounge)
Hyundai (Ioniq)
Toyota (Prius)
Audi (A3)
Volkswagen (Nivus)
Volkswagen (Virtus)
Já na categoria "Uber Comfort", para a capital pernambucana serão aceitos os modelos de acordo com o ano mínimo de fabricação:
Etios Sedan (2019)
Cobalt (2019)
Para as demais categorias, não serão aceitos modelos anteriores (2019)
Serão excluídos definitivamente desse grupo, independente do ano de fabricação, os modelos:
Fiat (Argo)
Volkswagen (Polo)
Volkswagen (Voyage)
Chevrolet (Prisma)
Toyota (Yaris)
Peugeot (208)
Renault (Zoe)
Chevrolet (Joy Plus)
JAC Motors (J3 Turin)
Kia (Rio)
JAC Motors (iEV 40)