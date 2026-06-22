Anvisa reduz alcance da suspensão e libera parte dos produtos da Ypê

A alteração foi oficializada nesta segunda-feira (22) em publicações no Diário Oficial da União

Produtos Ypê sofreram determinação da Anvisa (Divulgação/YPÊ)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu restringir a suspensão aplicada anteriormente a produtos da Ypê, concentrando a medida apenas em lotes mais antigos de detergentes, desinfetantes e lava-roupas comercializados pela marca.

A alteração foi oficializada nesta segunda-feira (22) em publicações no Diário Oficial da União. Ao todo, quatro resoluções foram divulgadas pela autarquia: três delas anulam parte da decisão anunciada em 15 de junho, enquanto uma quarta estabelece quais itens continuarão sujeitos às restrições.

Com a revisão, foram liberados os produtos fabricados em 2026 que obtiveram desempenho considerado satisfatório em exames laboratoriais. A suspensão passou a valer somente para lotes específicos identificados no decorrer das apurações conduzidas pela agência.

De acordo com a Anvisa, seguem proibidos os lava-louças Ypê e os desinfetantes Bak e Pinho Ypê pertencentes aos lotes com numeração final "1" produzidos até 31 de dezembro de 2025. Já os lava-roupas líquidos Tixan Ypê permanecem sob restrição quando fazem parte dos lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.

A medida inicial havia sido adotada após uma fiscalização conjunta envolvendo a Anvisa, autoridades do estado de São Paulo e o município de Amparo (SP), sede da Química Amparo, empresa responsável pela fabricação dos produtos da marca Ypê.

Segundo as resoluções publicadas nesta segunda-feira, a revisão das restrições ocorreu após a avaliação de documentos encaminhados pela fabricante e da análise de novos laudos referentes aos produtos investigados.

A agência informou que os ensaios realizados apontaram resultados satisfatórios para os lava-louças e desinfetantes produzidos entre janeiro e fevereiro de 2026. Em razão disso, a limitação foi mantida apenas para os itens fabricados até o encerramento de 2025.

No caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a continuidade da suspensão para determinados lotes produzidos até março de 2026 está vinculada às medidas previstas em um plano de gerenciamento e mitigação de riscos apresentado pela empresa à Anvisa. As informações são do portal g1.