Colisão entre helicópteros deixa ao menos 6 mortos no Rio de Janeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são 5 ocupantes de um helicóptero e o piloto do outro

Acidente aconteceu neste domingo (14) (Reprodução de vídeo)

Uma colisão entre dois helicópteros deixou pelo menos seis pessoas mortas no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14).

As aeronaves se chocaram e caíram em um pátio alugado por uma concessionária de carros da marca BYD. Durante a queda, um dos helicópteros explodiu e o incêndio atingiu os veículos, causando diversas pequenas explosões.

Moradores capturaram imagens das chamas no local. O motivo do acidente ainda não foi esclarecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são 5 ocupantes de um helicóptero e o piloto do outro. Com informações do portal g1.