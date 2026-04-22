Vídeo: Avião com R$ 15 milhões cai no Paraguai e moradores saqueiam parte do dinheiro

Segundo relatos reunidos pela polícia, moradores da região se dirigiram rapidamente ao local do acidente antes mesmo da chegada das equipes de segurança

A queda aconteceu no último sábado (18) (Reprodução/Redes sociais )

A queda de um avião de pequeno porte em Minga Guazú, município vizinho à Ciudad del Este, no Paraguai, resultou na morte do piloto e deixou outras três pessoas feridas. O acidente ocorreu no último sábado (18) e envolveu um avião bimotor fretado pela empresa de transporte de valores Prosegur, que levava uma carga significativa de dinheiro.

De acordo com informações das autoridades locais, o avião transportava cerca de US$ 5 milhões e R$ 15 milhões. Após a queda, parte desses valores desapareceu. A estimativa inicial aponta que pelo menos US$ 1,5 milhão não foi recuperado.

As investigações estão sob responsabilidade do Comando Tripartite, que apura tanto as circunstâncias do acidente quanto o sumiço do dinheiro. O responsável pelo órgão, Carlos Duré, indicou que já há um registro formal sobre o desaparecimento de uma quantia expressiva, que inclui dólares e reais, servindo como base para a apuração em andamento.

Segundo relatos reunidos pela polícia, moradores da região se dirigiram rapidamente ao local do acidente antes mesmo da chegada das equipes de segurança. Nesse intervalo inicial, houve uma grande aglomeração, momento em que parte do dinheiro teria sido levada.

Confira:

As informações colhidas indicam que, em um primeiro momento, algumas pessoas recolheram pequenas quantias, guardando cédulas nos bolsos. Posteriormente, surgiram registros de indivíduos que passaram a utilizar sacolas para carregar volumes maiores de dinheiro.

A polícia ressalta, no entanto, que ainda não é possível determinar com precisão quanto foi efetivamente saqueado nem quanto pode ter sido destruído pelo incêndio que atingiu a aeronave após a queda. Apesar da ausência de provas materiais encontradas durante as buscas, os investigadores afirmam ter reunido dados suficientes para reconstruir a dinâmica dos acontecimentos e identificar possíveis envolvidos na retirada da maior parte dos valores. As informações são do portal g1.