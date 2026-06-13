Lula manda recado para Ancelotti na estreia do Brasil na Copa 2026: "Tem que ir pra ganhar"

Na mensagem, o presidente relembra que acompanha o mundial desde 1958, o que totaliza 17 copas do mundo

A maior aprovação do governo Lula vem do Nordeste, com 61% (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um recado em vídeo para o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, em meio às expectativas para a estreia do time na Copa do Mundo 2026.

Na mensagem, o presidente relembra que acompanha o mundial desde 1958, o que totaliza 17 copas do mundo. Ele afirma que Ancelotti será um “herói” para o povo brasileiro se trouxer a vitória - que tornaria o Brasil um time hexacampeão no torneio.

Além disso, Lula também disse frases de motivação ao se referir aos jogadores convocados. “Eles precisam jogar para o povo brasileiro. […] Nós não temos a melhor seleção do mundo, mas nós temos a melhor seleção do Brasil”, disse.

O vídeo foi postado na manhã deste sábado (13), data que marca a estreia do time no campeonato mundial. Às 19h, o Brasil encara a seleção marroquina, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.