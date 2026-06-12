Ancelotti e Vini Jr. projetam Brasil na Copa 2026: "A gente chega para ser campeão"
Técnico italiano fala sobre responsabilidade de comandar a Seleção em seu primeiro Mundial, enquanto atacante demonstra confiança na luta pelo hexa
Publicado: 12/06/2026 às 20:48
O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr. em coletiva de imprensa da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
Restando um dia para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti e Vinicius Júnior adotaram um discurso de confiança. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do duelo contra Marrocos, em Nova Jersey, treinador e atacante da equipe deixaram claro que o objetivo do Brasil é voltar ao topo do futebol mundial.
A partida deste sábado (13), às 19h (de Brasília), marca o início da caminhada brasileira no Grupo C e também a estreia de Ancelotti em Copas do Mundo como treinador. Apesar da experiência acumulada em clubes e da galeria repleta de títulos, o italiano admitiu sentir a pressão natural do torneio.
"Medo é fundamental na nossa vida. São momentos que você tem preocupação para fazer o melhor jogo possível. Também temos que ter confiança. Estamos preparados para o jogo de amanhã e também para a Copa do Mundo", afirmou o comandante.
Mesmo evitando cravar um favoritismo absoluto, Ancelotti garantiu acreditar no potencial do elenco para disputar o título.
"Ganhar é difícil dizer, mas podemos competir. E podemos competir para ganhar. Para vencer são necessários pequenos detalhes, mas eu acredito que o nosso sentimento atual é positivo. Estamos confiantes nessa Copa do Mundo", destacou.
Vini Jr. mira o título e fala em mudar a história
Se o técnico adotou um discurso cauteloso, Vinicius Júnior foi mais direto. Principal referência ofensiva da Seleção e vivendo uma das melhores fases da carreira, o atacante afirmou que o Brasil chega ao Mundial com status de candidato ao título.
"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América. O que importa é o que vai acontecer a partir de amanhã. Estamos aqui para mudar a história e fazer uma excelente competição", declarou.
O camisa 7 também destacou o momento que vive tanto fisicamente quanto tecnicamente. Aos 26 anos, Vini considera estar no auge da carreira justamente na competição mais importante do futebol.
"É o momento mais especial e importante na minha carreira. Estou no meu auge técnico e físico, do jeito que sonhei. Jogar com o Ancelotti me dá muita tranquilidade, ele me dá liberdade e confiança para fazer aquilo que eu faço pelo Real Madrid aqui na Seleção Brasileira", disse.
Respeito ao Marrocos, mas confiança no Brasil
Apesar da confiança, tanto Ancelotti quanto Vinicius fizeram questão de ressaltar a força do Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e apontado como um dos adversários mais complicados da primeira fase.
Para Vini Jr., a evolução dos marroquinos simboliza o crescimento do futebol mundial nos últimos anos.
"Sem dúvidas o Marrocos melhorou muito. É uma equipe que planeja bem os jogos e consegue competir contra qualquer um. Eles têm jogadores que atuam em grandes clubes. Mas o Brasil está preparado para mudar essa história e voltar ao topo", afirmou.
Ancelotti seguiu a mesma linha e reforçou a confiança na capacidade da equipe brasileira de enfrentar qualquer seleção da competição.
"Uma equipe que pode competir com todos. Estamos convencidos de que podemos competir com todas as equipes do mundo. Temos qualidade técnica, caráter e experiência. Temos confiança absoluta de que podemos competir com qualquer adversário", ressaltou.
Amanhã começa a jornada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.— brasil (@CBF_Futebol) June 12, 2026
Que bata forte no peito a paixão de milhões.
? 19h (de Brasília)#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/R81ouvLKm8
Neymar segue recuperação
Outro tema abordado pelo treinador foi a situação de Neymar. O camisa 10 ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e está fora da estreia contra o Marrocos. A expectativa da comissão técnica, porém, é contar com o atacante já na próxima semana.
"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e se integre ao grupo na próxima semana. Quando convocamos o Neymar, não foi apenas pela qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens do grupo", explicou Ancelotti.
Com discurso otimista, confiança no elenco e o sonho de encerrar um jejum que já dura 24 anos, a Seleção Brasileira inicia neste sábado sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.