Mulheres que faziam foto em ciclovia são investigadas por homicídio culposo

Ciclista de 54 anos foi atropelado após tentar desviar das pedestres que ocupavam via indevidamente. Caso ocorreu no Rio Grande do Sul

Em vídeo de uma câmera de segurança próxima ao local é possível ver as amigas na ciclovia instantes antes do acidente (Reprodução)

Duas pedestres que faziam fotos em uma ciclofaixa, no Sul do Brasil, estão sendo investigadas por homicídio culposo. Na última quarta-feira (4), um ciclista de 54 anos foi atropelado por um Fiat Siena após supostamente se chocar com as amigas, que ocupavam indevidamente a faixa destinada ao tráfego de bicicletas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como patinetes elétricos.

Segundo a Polícia Civil, as mulheres faziam fotos paras as redes sociais. Elas devem ser ouvidas nesta semana.

O caso ocorreu na Avenida Brasil, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A vítima foi o motorista de aplicativo Cleocir Jorge dos Santos, 54, que morreu no local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que as amigas produzem o conteúdo no local. Vestindo roupas esportivas, uma delas está concentrada fazendo registros da outra na ciclovia enquanto simula uma caminhada. O momento do acidente não é capturado pelo registro em vídeo.

Segundo o sobrinho da vítima, Rafael Iarcheski, Cleocir era experiente e costumava pedalar pelo menos três vezes por semana há dois anos. “Ele viu as mulheres e ia fazer o balão para desviar, mas uma delas esticou o braço para fazer uma foto ou vídeo e bateu no guidão. Com isso, ele perdeu o equilíbrio e caiu na pista”, contou ao jornal local O Nacional. Em outras ocasiões, o motorista de aplicativo já havia reclamado da falta de atenção com ciclistas e sinalizações de trânsito.

O município de Passo Fundo conta com mais de 37 km de malha cicloviária, entre avenidas e parques. Em espaços recentes, além da ciclovia, foram criados “caminhódromos” para uso dos pedestres.

De acordo com matéria do portal G1, em trechos antigos, no entanto, a divisão nem sempre existe ou é bem definida, aumentando o risco de acidentes. “Em casos onde não tem caminhódromo, o pedestre precisar usar o passeio público (calçada)", indicou o secretário municipal de Segurança Pública, Tadeu Trindade.

Homenagens

No domingo (7), familiares e colegas realizaram uma homenagem para Cleocir e distribuíram orientações sobre o trânsito. “É importante pedir que o pessoal respeite a sinalização. A ciclofaixa é de uso exclusivo do ciclista”, declarou o presidente da Associação Passo Fundense de Ciclismo ao jornal Zero Hora. “A gente está aqui hoje para evitar que isso aconteça com outra família. Meu pai gostava muito do esporte e estava na ciclofaixa”, lamentou Jorge Maicon Silva Santos, filho da vítima.

