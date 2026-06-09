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Mega-sena

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado: 09/06/2026 às 09:11

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O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões./RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

As seis dezenas do concurso 3.016 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Veja também:

Loteria da Caixa , Mega-Sena , Sorteio
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