Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o Enem 2026

A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até 10 de junho. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todas as 27 unidades da Federação

Encerra nesta sexta-feira (05) o prazo de inscrições para o Enem 2026 (Fotos: Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.)

Encerra nesta sexta-feira (05) o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os interessados devem se inscrever na Página do Participante.

O prazo vale também para os candidatos pedirem atendimento especializado ou tratamento por nome social. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todas as unidades da Federação.

A inscrição no Enem 2026 é automática para os alunos que estão terminando o ensino médio em escolas públicas. Nesse caso, o estudante precisará apenas confirmar a participação no sistema de inscrição, escolher a opção de prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e indicar, se for o caso, a necessidade de atendimento especializado ou se quer ser tratado pelo nome social.



De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os alunos que tiveram aprovado o pedido de isenção da taxa de inscrição também precisam confirmar a participação no exame na Página do Participante.



Atendimento especializado

O Inep incluiu no edital do Enem de 2026 novas condições para solicitações de atendimento especializado durante as provas. É o caso de situações relacionadas a fibromialgia e também a transtornos mentais. Entre elas, crise de ansiedade, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Como nas edições anteriores do Enem, também podem solicitar o atendimento especializado os candidatos nas seguintes condições: baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), diabetes, além de gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e outras condições específicas.

Cronograma

Inscrições: até 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho



Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho



Resultado do recurso: 3 de julho



Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro



