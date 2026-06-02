"Fui babaca": homem que vaiou Virginia pede desculpas após perder conta

Carioca que aparece em vídeos no Maracanã diz que errou e afirma ter perdido perfil nas redes após repercussão do caso

Em uma das imagens compartilhadas, Gabriel aparece participando das vaias (Reprodução/Redes sociais)

O caso das vaias direcionadas à influenciadora digital Virginia Fonseca durante a partida da Seleção Brasileira no Maracanã no último domingo (31/5) ganhou um novo capítulo nesta semana. O homem apontado na internet como um dos responsáveis por incentivar os gritos contra a empresária publicou um vídeo pedindo desculpas após a forte repercussão do episódio nas redes sociais.

O carioca Gabriel Moreira Saraiva, conhecido nas redes por produzir conteúdo ligado ao futebol, apareceu ao lado da mulher em uma gravação na qual diz reconhecer que sua atitude foi errada e pediu perdão publicamente a Virginia. No vídeo, ele afirma ter compreendido as consequências da situação e declarou que não pretende repetir esse comportamento. Também relatou que sua conta nas redes sociais foi retirada do ar após a onda de críticas que recebeu.

Apesar do pedido de desculpas, Gabriel negou ter sido o responsável por iniciar o coro de ofensas no estádio. A versão, porém, passou a ser questionada por usuários das redes após a circulação de outros vídeos gravados nas arquibancadas. Em uma das imagens compartilhadas, ele aparece participando das vaias enquanto pessoas próximas o apontam como alguém que teria ajudado a puxar os gritos direcionados à influenciadora.

Antes da retratação pública, o influenciador já havia feito comentários sobre o caso nas redes. Em uma das mensagens, afirmou que entrou na onda das ofensas e classificou a própria atitude como “babaca".

A repercussão não ficou restrita ao carioca. Perfis ligados à família dele deixaram de ficar disponíveis pouco depois da polêmica ganhar força.

As vaias ocorreram durante o amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã. Vídeos publicados por torcedores mostram o momento em que parte do público direciona xingamentos a Virginia enquanto ela acompanhava a partida das arquibancadas.

Após o episódio, Virginia se manifestou em suas redes sociais. Em um texto publicado para seus seguidores, afirmou ter se sentido acuada diante da situação e classificou a experiência como uma das mais desagradáveis que já enfrentou em público.

Confira matéria no Correio Braziliense.